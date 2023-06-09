В Чите экс-депутат на самокате и с арбалетом пытался убить своего преемника

В Чите задержали мужчину, который выстрелил в прохожего из арбалета и пытался скрыться. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в конце мая. Местный житель сообщил о том, что кто-то пытался его убить. По его словам, неизвестный подъехал к нему на самокате и выстрелил из арбалета. Никакого вреда нанесено не было, так как стрела застряла в одежде.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 56-летний местный житель, который был вскоре задержан. Арбалет он спрятал среди мусора, оружие изъяли.

Как уточняют местные СМИ, подозреваемый – бывший депутат, он выстрелил в своего преемника, который занялся ревизией деятельности своего предшественника, что могло стать мотивом для покушения.

Чита, Зоя Осколкова

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