Российские силы РЭБ сорвали атаку украинских беспилотников на Запорожскую АЭС

Представитель силовых структур Запорожской области в пятницу, 9 июня, заявил, что российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали три украинских беспилотника с боеприпасами, направлявшихся к Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель силовиков сказал: «Утром 9 июня силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС. Далее БПЛА были обследованы специалистами-взрывотехниками. В результате было принято решение об их уничтожении на месте. Разрушений и пострадавших нет».

«Киевский режим вновь действует вопреки здравому смыслу и вопреки работе российских дипломатов и международных организаций, нацеленной на запрет нанесения ударов по Запорожской АЭС. Мы отмечаем, что Украина подорвала Новокаховскую ГЭС, чтобы отвлечь мир от неудач с распиаренным контрнаступом. Теперь же им нужна еще одна катастрофа, на сей раз ядерная, в которой они снова будут обвинять Россию», – отметил представитель силовых структур Запорожской области.

Следует отметить, что ранее сегодня июня гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что обстрелы ЗАЭС активизировались в последнее время.

Мелитополь, Иван Бабурин

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