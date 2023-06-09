На ж.д. станции в Уфе горит склад с ГСМ

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан в пятницу, 9 июня, сообщили, что на складе в районе железнодорожной станции Уфы горят горюче-смазочные материалы. Погибших и пострадавших нет.

ГУМЧС по Башкирии сообщили, что «в 21.05 (19.05 мск) в Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о возгорании горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада по адресу ул. Малая Селикатная в Уфе. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Ведется тушение»

«По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Горит 60 «кубов» ГСМ», – добавили в ГУМЧС по региону.

Уфа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»