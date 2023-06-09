Нелегальные мигранты захватили турецкое судно в море недалеко от Неаполя

Министр обороны Италии Гуидо Гроссето в пятницу, 9 июня, сообщил, что военный спецназ республики проводит операцию по оказанию помощи экипажу турецкого судна «Galata Seaways», на которое в море напала группа нелегальных мигрантов, – передают итальянские СМИ.

Согласно сообщениям, Гроссето, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Бойцы итальянских спецподразделений, базирующиеся в Бриндизи, берут под контроль турецкое судно с 22 членами экипажа на борту. На этих моряков напали около 15 мигрантов, оказавшихся на судне, когда оно находилось около Неаполя. Предположительно, нелегалы сумели сначала спрятаться на борту следовавшего во Францию турецкого судна Galata Seaways, а затем, когда члены экипажа их обнаружили, попытались захватить его».

«Члены экипажа судна, заметив вооруженных ножами нелегалов, успели запереться на капитанском мостике и не пострадали. В настоящее время ситуация на борту, в целом, уже под контролем итальянских военных», – сообщил министр обороны Италии.

Рим, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»