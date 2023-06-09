Украинские военные сами начали уничтожать немецкие «Леопарды»

Специальный корреспондент «Вести. ВГТРК», военкор Александр Сладков в пятницу, 9 июня, сообщил, что украинские танкисты собственноручно начали уничтожать немецкие танки «Леопард», переданные киевскому режиму в раках западной военной помощи.

В своем Telegram-канале Сладков написал: «Сутки назад, в ходе передвижения танковой колонны «Леопардов», украинский танкист допустил непроизвольный выстрел штатным орудием. Снаряд 120мм уничтожил двигающийся впереди «Леопард» и значительно повредил следующий немецкий танк».

«В варианте рассказа русского офицера (данные проверены) это выглядит так: «У них один клоун на леопарде, когда шли в колонне, нажал видимо что-то не то и нашампурил две машины, которые шли перед ним! «Ударил» с главного калибра!!!» Вероятно, будет проведено служебное расследование», – добавил российский военкор.

Донецк, Иван Бабурин

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