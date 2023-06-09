Открытое горение ГСМ на ж.д. станции в Уфе ликвидировано. Есть пострадавший

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в ночь на субботу, 10 июня, сообщило, что открытое горение горюче-смазочных материалов на складе в районе железнодорожной станции Уфы ликвидировано. Пострадал один человек.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии, говорится: «Открытое горение на Малой Силикатной в Уфе потушено. Проведены 2 пенные атаки. Открытое горение ликвидировано в 00:05. В настоящий момент проводятся работы по охлаждению элементов и конструкций. К сожалению, при пожаре пострадал 1 мужчина, находится в больнице».

Ранее сообщалось, что пожару на ж.д. станции в Уфе был присвоен повышенный ранг №3, его тушили 17 единиц техники, пожарный поезд и катер.

Уфа, Иван Бабурин

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