В Сомали в результате разрыва снаряда погибли 27 человек, большинство – дети

В Сомали в деревне Мурале в результате взрыва ранее не сдетонировавшего снаряда погибли, по меньшей мере, 27 человек, большинство среди которых – дети, – сообщает местное агентство SONNA.
В сообщении агентства говорится: «К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда ... в регионе Нижняя Шабелле. Большинство погибших – дети».
Могадишо, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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