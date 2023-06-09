В Сомали в результате разрыва снаряда погибли 27 человек, большинство – дети

В Сомали в деревне Мурале в результате взрыва ранее не сдетонировавшего снаряда погибли, по меньшей мере, 27 человек, большинство среди которых – дети, – сообщает местное агентство SONNA.

В сообщении агентства говорится: «К сожалению, число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда ... в регионе Нижняя Шабелле. Большинство погибших – дети».

Могадишо, Иван Бабурин

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