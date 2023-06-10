Сальдо: Днепр вернется в свое русло на Херсонщине к 16 июня

В ПАО «РусГидро» спрогнозировали, что Днепр вернется в привычное русло в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС к 16 июня. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уровень воды в Новой Каховке за сутки упал еще на три метра – до отметки семи метров.

«Уровень подъёма воды в Новой Каховке за сутки снизился до отметки семи метров. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на 2 метра, в Голой Пристани на метр. По предварительным расчетам ПАО «РусГидро» Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня», – написал глава региона в телеграм-канале.

С затопленных территорий продолжают эвакуировать людей. На утро 10 июня из Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского округов вывезли более шести тысяч человек. Среди них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Более 1,7 тыс. эвакуированных уже находятся в пунктах временного размещения, 62 человека отвезли в больницу.

В МЧС России сообщили, что для проведения комплекса противоэпидемических мер в Херсонскую область отправили мобильные комплексы специальной санитарной обработки местности и техники. Всего к ликвидации последствий затопления привлечены 795 человек и 344 единицы техники. Помимо сотрудников МЧС в регионе трудятся военные, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Народного фронта».

Москва, Наталья Рязанова

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