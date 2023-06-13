Режим ЧС введен после столкновения двух нефтеналивных танкеров в Иркутской области

В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС муниципального масштаба из-за розлива топлива в реку Лену. Утечка произошла в результате столкновения дух нефтеналивных танкеров.

Авария случилась около 21:35 по местному времени 12 июня около поселка Алексеевск. Танкер ТР-901 стоял на ремонте в порту, когда в него врезался танкер ТР-900 «Ерофей Хабаров», перевозивший 832 тонны бензина. При аварии никто не пострадал.

В соцсетях появились видеозаписи происшествия. В кадре видно, что после столкновения произошел мощный взрыв. Затем начался пожар, от которого понимался густой черный дым.

В емкости со 138 тонн топлива появилась пробоина, через которую бензин начал выливаться в реку. В течение 30 минут экипаж перекачал остатки бензина в неповрежденную емкость, устранив утечку. По данным ГУ МЧС по региону, специалисты сразу начали собирать разлившееся в акваторию топливо. Вокруг судна установили боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента.

«В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки. Буду держать руку на пульсе», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В МЧС отметили, что загрязненная вода может угрожать 11 поселениям ниже по течению Лены. В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области уточнили, что населенные пункты могут снабжаться питьевой водой из скважин. МЧС призвало граждан не купаться в Лене и не использовать воду для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд, пока загрязнение полностью не устранят.

В оперштабе Якутии успокоили жителей региона, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ республики. Службу спасения Республики Саха (Якутия) привели в полную готовность и подготовили боны и сорбенты, чтобы не остановить загрязнение. Ожидается, что бензиновое пятно достигнет республики в ночь с 14 на 15 июня.

Следственный комитет и транспортная прокуратура проводят проверку обстоятельств аварии, приведшей к загрязнению акватории Лены.

Алексеевск, Наталья Рязанова

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