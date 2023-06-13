В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар произошел на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. По последним данным, возгорание ликвидировано. Никто не пострадал. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сообщение о возгорании поступило в 6:21. Загорелась установка по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке. Площадь пожара составила 20 кв. м.

«В 6:58 пожар был локализован, угрозы распространения нет. Пострадавших нет», – говорится в сообщении оперштаба.

Позже оперативный штаб сообщил о ликвидации возгорания – это произошло в 08:03.

В борьбе с огнем были задействованы 130 человек личного состава и 26 единиц техники.

Причины пожара пока неизвестны.

Ранее краевое управление МЧС сообщило, что на Краснодарском НПЗ произошло возгорание колонны для переработки дизельного топлива.

Краснодар, Наталья Петрова

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