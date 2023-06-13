Неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге на Кубани

Неизвестный попытался сжечь оборудование на железной дороге. Следы поджога обнаружили на Кубани.

Два горящих шкафа заметили в микрорайоне «Витаминкомбинат» в Краснодаре. Злоумышленник использовал жидкость для розжига углей. Возгорание оперативно потушили, сообщает телеграм-канал «Shot».

Преступнику не удалось вскрыть шкафы, поэтому он облил горючим антивандальные конструкции и поджег их. Оборудование не пострадало. Специалисты, прибывшие на место происшествия, убедились, что внутри шкафов горения не было. На движение поездов инцидент не повлиял.

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

Краснодар, Зоя Осколкова

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