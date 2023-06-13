На Алтае бродячие собаки искусали 10-летнюю девочку

В Алтайском крае 10-летний ребенок пострадал от бездомных собак. Родители пострадавшей намерены обратиться в прокуратуру.
Инцидент произошел в Рубцовске. Девочка гуляла на улице, когда из кустов внезапно выскочили четыре собаки и напали на ребенка.
Мать поспешила на помощь дочери и отогнала агрессивных животных. В больнице школьнице оказали необходимую помощь. Сейчас девочка проходит курс вакцинации от бешенства.
Тем временем, родители хотят обратиться в прокуратуру.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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