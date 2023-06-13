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Вторник, 13 июня 2023, 15:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Алтае бродячие собаки искусали 10-летнюю девочку

В Алтайском крае 10-летний ребенок пострадал от бездомных собак. Родители пострадавшей намерены обратиться в прокуратуру.

Инцидент произошел в Рубцовске. Девочка гуляла на улице, когда из кустов внезапно выскочили четыре собаки и напали на ребенка.

Мать поспешила на помощь дочери и отогнала агрессивных животных. В больнице школьнице оказали необходимую помощь. Сейчас девочка проходит курс вакцинации от бешенства.

Тем временем, родители хотят обратиться в прокуратуру.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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