В результате украинского теракта на Каховской ГЭС на пляжах Одессы обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку

Руководитель департамента экологии Одесской областной военной администрации (ОВА) Павел Буланович во вторник, 13 июня, заявил, что в акватории Черного моря в Одесском районе обнаружена сальмонелла и кишечная инфекция, – передают украинские СМИ.

Буланович, в частности, сообщил, что «в трех пробах воды в Одесском районе на пляже Ланжерон и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе, а также в городе Черноморск обнаружены сальмонелла и кишечная палочка. Сохраняется временный запрет на посещение пляжей, использование воды и купания в акватории Черного моря, реках Ингул, Ингулец, Южный Буг и Бугский лиман».

«Ситуация под контролем, но существует минная опасность и угроза инфекционных заболеваний», – говорится также в сообщении Одесской ОВА.

В Госпотребслужбе Украинны также заявили об усилении стабилизационных мер в Одессе.

«За 10-11 июня не допущено в обращение 200 килограммов рыбы, не отвечавших требованиям законодательства. Госпотребслужба также будет контролировать цены на бутилированную воду, пока подорожания нет», – сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в Одесской региональной экоинспекции сообщили о сохранении резкого падения солености Черного моря и превышении содержания железа в воде.

Напомним, что в ночь на 6 июня украинские неонацисты совершили теракт, взорвав Каховскую ГЭС, в результате чего, согласно сообщениям украинских СМИ и представителей власти «к побережью одесщины стало прибивать животных, куски земли, обломки домов, мебель и бытовую технику».

Одесса, Иван Бабурин

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