В Иркутской области десятки человек отравились шаурмой – возбуждено уголовное дело

Следственный комитет расследует массовое отравление шаурмой в городе Братске Иркутской области. Более 35 человек обратились к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». С диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 11 человек, в том числе пятеро детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ. Расследование проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

В кафе сейчас работают следователи СКР, сотрудники полиции, представители Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

«Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями СК изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование», – говорится в сообщении.

Проверку также проводит прокуратура Братска. В ходе проверки «будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического и иного законодательства», – отметили в надзорном ведомстве.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что скорая помощь приняла первый вызов утром 13 июня, позднее в течение дня еще поступило больше десятка звонков. «Медики сообщили, что все остальные обратившиеся в состоянии легкой и средней степени тяжести получают лечение амбулаторно. Врачи в полном объеме оказывают всю необходимую помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»