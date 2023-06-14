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NewDayNews.ru

Среда, 14 июня 2023, 10:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В США неизвестный полил кислотой детские горки – два ребенка пострадали

Два ребенка попали в больницу с химическими ожогами после игры на детской площадке в американском городе Лонгмидоу. Неизвестный полил детские горки соляной кислотой, передает телеканал CNN.

Инцидент случился 11 июня. Мать двоих детей пришла с ними в парк. Через некоторое время оба ребенка начали плакать и показали покрасневшие руки. Женщина сообщила в службу спасения, и ребят увезли в больницу. Врачи диагностировали ожоги кислотой кистей и предплечий.

Женщина призналась, что видела прозрачную жидкость в нижней части горки, но решила, что это вода. Экспертиза показала, что горки полили химикатом с соляной кислотой, который используется для чистки бассейнов. Злоумышленника разыскивают.

Лонгмидоу, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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