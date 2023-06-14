В Мелитополе предотвращено покушение на сотрудника ВГА Запорожской области

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с покушением на убийство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, утром 13 июня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП «Управление автомобильными дорогами Запорожской области», припаркованный у многоквартирного жилого дома в Мелитополе.

Мужчина обнаружил СВУ под своей машиной и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Саперы разминировали самодельную бомбу на месте.

По факту покушения на убийство общеопасным способом сотрудника ВГА Запорожской области» возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1).

Следователи изъяли фрагменты и составные части взрывного устройства. Назначены и проводятся судебные экспертизы. В качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия. Расследование продолжается.

Москва, Наталья Петрова

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