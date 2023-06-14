В Абхазии остановили движение поездов из-за повреждения путей после ливня

Движение поездов между Абхазией и Россией приостановлено из-за повреждения путей в результате ливня, обрушившегося ранним утром на Гагрский район. Об этом говорится в сообщении Абхазской железной дороги (АЖД).

По словам главного инженера АЖД Леонида Куруа, сильный дождь повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныхынста («Гребешок») неподалеку от Гагр. В связи с этим движение поездов приостановлено на неопределенный срок, отметил он.

«Электропоезд «Ласточка», который должен был выдвинуться из Гагры в Сочи в 7:30, не вышел на маршрут. Пассажирский поезд «Сухум – Москва» остановился вблизи поселка Цандрипш, а движение поездов «Санкт-Петербург – Сухум», «Туапсе – Гагра» отменено», – рассказал Куруа. Он добавил, что «Абхазская железная дорога» организует трансфер для пассажиров поездов, не выполнивших маршрут из-за разгула стихии в Гагрском районе.

По данным МЧС Абхазии, сильный ливень повредил участок трассы Гагры – Сухум и разрушил несколько зданий в Гагрском районе. Движение по трассе было приостановлено. Позже автодорогу открыли, на ней организовано реверсивное движение, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Он добавил, что два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга стоят на границе с Гагрой в районе Цандрипша. «Туристы сохраняют спокойствие и не паникуют, пассажирам оказывают помощь, на микроавтобусах их доставляют в города следования», – сказал министр, чьи слова приводит пресс-служба президента Абхазии.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, сегодня в 7 часов утра из-за непогоды было закрыто движение на перегоне Гагра – Цандрипш Абхазской железной дороги. В связи с этим отменены поезда «Ласточка» №921 Сочи – Гагра, №922 Гагра – Аэропорт Сочи, №923 Аэропорт Сочи – Гагра и №924 Гагра – Аэропорт – Сочи. Туристический поезд №927 Сочи – Гагра, остановленный на станции Веселое в 7:33, возвращен на станцию Имеретинский Курорт.

«В 12:45 организована перевозка пассажиров поездов №479 Санкт-Петербург – Сухуми и №305 Москва – Сухуми со станции Цандрипш до мест назначения автотранспортом силами Абхазской железной дороги», – говорится в сообщении.

Сухум, Наталья Петрова

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