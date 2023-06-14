На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар

На Новочеркасской электростанции произошел пожар. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте работают экстренные службы.

Пожар вспыхнул на крыше пятого энергоблока. Очевидцы утверждают, что перед возгоранием слышали хлопок.

Сотрудников ГРЭС эвакуируют. К данному моменту известно о троих пострадавших, у них ожоги различной степени, им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС, на месте ЧП работают 46 человек и 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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