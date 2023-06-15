В Новосибирске строительный кран рухнул на автомобили – один человек погиб

В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили. В результате происшествия погибла крановщица. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По предварительным данным, утром 15 июня на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе упал башенный кран вместе с крановщицей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

ЧП расследуется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время на месте инцидента работает следователь. «Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники», – говорится в сообщении.

По информации областного управления МЧС, при падении крана повреждения получили пять частных легковых автомобилей, передает ТАСС.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»