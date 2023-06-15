Сальдо рассказал об организованной на него охоте киевским режимом

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, находясь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 15 июня, заявил, что киевский режим устроил на него настоящую охоту, в результате чего были разрушены пункты временного размещения для эвакуированных, а также пострадали мирные жители.

В видеообращении на своем Telegram-канале Сальдо сказал: «В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его, так называемого, руководителя Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области. При этом пострадали мирные жители. Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке. Этим главари киевского режима ещё раз показали своё нацистское, человеконенавистническое нутро. Но гонг уже прозвучал!!!»

«Именно здесь, возле легендарной «Авроры», которая сделала только один залп, изменивший ход развития истории человечества. Напоминаю: это прозвучал для вас последний предупредительный выстрел. История восстановит справедливость. Народный ТРИБУНАЛ уже создан.....», – подчеркнул глава Херсонской области.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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