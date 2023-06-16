В Канаде 15 стариков и инвалидов, которые ехали в казино, погибли в ДТП

По меньшей мере 15 человек погибли и 10 получили ранения в результате столкновения грузовика с небольшим автобусом на перекрестке в канадской провинции Манитоба в четверг днем, сообщила Королевская канадская конная полиция. Загоревшийся после столкновения автобус вез пожилых людей и инвалидов, направлявшихся в казино в Карберри.

По словам очевидца Нирмеш Вадера, спасатели пытались вытащить людей из горящего транспортного средства.

На место аварии прибыли десять машин скорой помощи и вертолет. «От машины ничего не осталось. Я в слезах и в панике», – добавила местная жительница Трейси Лейтч.

«Я видел аварии и раньше, но ничего подобного, такого масштаба», – сказала водитель грузовика Кэролайн Бликли, которая проезжала мимо аварии недалеко от Карберри, примерно в 100 милях (160 км) от Виннипега, сообщает The Guardian.

Число погибших может возрасти

Местный центр здоровья Виннипега объявил оранжевый уровень опасности для случаев с большим количеством жертв. Другие больницы также находятся в режиме ожидания.

«Десять человек были доставлены в больницу с различными травмами», – сообщил журналистам Роб Хилл, командующий полицией Манитобы.

«Этот день запомнится в Манитобе и по всей Канаде как трагический день, полный невероятной печали», – признался он, отметив, что, к сожалению, пока не владеет всей информацией о жертвах аварии.

«Я не могу представить, как тяжело не знать, что происходит с любимым человеком. Мне очень жаль, но мы не можем быстрее дать окончательные ответы», – добавил он.

«Новости из Карберри, Манитоба, невероятно трагичны. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования тем, кто сегодня потерял близких, и не забываю о раненых. Я не могу представить, какую боль испытывают пострадавшие, но канадцы с вами», – написал в соцсетях Джастин Трюдо.

Водители обоих автомобилей выжили в аварии и находятся в больнице, сказал суперинтендант Роб Лассон, не уточнив, были ли они среди 10 госпитализированных.

Причины аварии выясняются, пока неясно, что стало ее причиной. Свои соболезнования выразил глава экспедиторской компании Day&Ross Уильям Доэрти, которой принадлежал разбившийся грузовик.

«Мы полностью сотрудничаем со следствием и предлагаем всю помощь, которую можем предложить», – сказал Доэрти.

Манитоба, Елена Васильева

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