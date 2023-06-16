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Пятница, 16 июня 2023, 11:09 мск

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В Сибири сошли с рельсов несколько вагонов с углем

В Новосибирской области несколько вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, авария произошла рано утром вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги. С рельсов сошли пять вагонов грузового состава, отмечается, что опрокидывания не было.

Пострадавших нет, движению других поездов ЧП не помешало.

Начата проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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