В Сибири сошли с рельсов несколько вагонов с углем

В Новосибирской области несколько вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, авария произошла рано утром вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги. С рельсов сошли пять вагонов грузового состава, отмечается, что опрокидывания не было.

Пострадавших нет, движению других поездов ЧП не помешало.

Начата проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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