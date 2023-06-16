В Сибири сошли с рельсов несколько вагонов с углем

В Новосибирской области несколько вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, авария произошла рано утром вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги. С рельсов сошли пять вагонов грузового состава, отмечается, что опрокидывания не было.
Пострадавших нет, движению других поездов ЧП не помешало.
Начата проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube