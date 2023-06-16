Трое магаданцев попались на незаконной добыче крабов почти на 4 млн рублей

Трое жителей Магаданской области незаконной добыли более полутысячи крабов в заливе Одян Охотского моря. Ущерб от их действий оценили в 3,9 млн рублей, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре 2021 года магаданцы организовали группу и без разрешения поставили ловушки, в которые попались 542 краба. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали подозреваемых вместе с уловом, который оценили почти в 3,9 млн рублей. Они же нашли еще четыре ловушки, которые фигуранты не успели проверить, и выпустили оттуда 87 крабов.

Суд наложил арест на имущество троих подозреваемых. Расследование закончено, и после утверждения обвинительного заключения его передадут в суд.

Магадан, Наталья Рязанова

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