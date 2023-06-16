В Ставрополье псих, обмотанный проводами, хотел взорвать заправку

В Ставропольском крае мужчина в камуфляже угрожал устроить взрыв на АЗС. Оказалось, что он является пациентом психбольницы.

Инцидент произошел в Минераловодском городском округе, передает телеграм-канал «Shot». 38-летний мужчина пришел на АЗС глубокой ночью, подошел к прохожим и сообщил, что заминировал заправку.

По словам очевидцев, «террорист» был обмотан проводами и заявлял, что сейчас тут «все взлетит на воздух».

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого, провода изъяли. Оказалось, что мужчина состоит на учете у психиатра. На допросе он заявил, что не знает ничего о минировании и про взрыв якобы не говорил.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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