25 человек погибли, 17 пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС – Сальдо

Количество погибших в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС и последующего наводнения увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Чиновник отметил, что их поиски продолжаются – в поисковых мероприятиях задействованы спасатели и военные.

Ранее сегодня Сальдо сообщил, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов с начала спасательной операции эвакуированы 7,8 тыс. человек, из них 558 детей и 262 маломобильных гражданина. В пунктах временного размещения находятся 1,9 тыс. человек. Госпитализированы 95 человек.

«Уровень воды в Новокаховском городском округе остается без изменений – 5 метров, а в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах опустился до 0 и 0,1 метра соотвественно. От затопления освободилось три тысячи жилых домов», – написал врио губернатора в своем Telegram.

В ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Прорыв плотины ГЭС привел к повышению уровня воды в прибрежных городах и поселках Херсонской области максимум на 12 метров. Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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