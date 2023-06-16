На трассе под Омском фура протаранила микроавтобус, два человека погибли

В Омской области грузовик врезался в пассажирский микроавтобус. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на трассе «Тюмень – Омск». По данным полиции, водитель большегруза не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль, который ехал впереди.
В аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса, еще один пассажир, а также водитель грузовика доставлены в больницу.
Авария произошла ранним утром в условиях недостаточной видимости из-за дыма природных пожаров и тумана.
Омск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube