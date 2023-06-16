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Пятница, 16 июня 2023, 14:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

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На трассе под Омском фура протаранила микроавтобус, два человека погибли

В Омской области грузовик врезался в пассажирский микроавтобус. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на трассе «Тюмень – Омск». По данным полиции, водитель большегруза не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль, который ехал впереди.

В аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса, еще один пассажир, а также водитель грузовика доставлены в больницу.

Авария произошла ранним утром в условиях недостаточной видимости из-за дыма природных пожаров и тумана.

Омск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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