На трассе под Омском фура протаранила микроавтобус, два человека погибли

В Омской области грузовик врезался в пассажирский микроавтобус. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на трассе «Тюмень – Омск». По данным полиции, водитель большегруза не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль, который ехал впереди.

В аварии погибли водитель и пассажир микроавтобуса, еще один пассажир, а также водитель грузовика доставлены в больницу.

Авария произошла ранним утром в условиях недостаточной видимости из-за дыма природных пожаров и тумана.

Омск, Зоя Осколкова

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