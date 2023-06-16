В Шебекино от обстрелов украинскими неонацистами пострадали сотни многоквартирных и частных домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 16 июня, заявил, что в результате обстрелов с украинской стороны города Шебекино в разной степени разрушены несколько сотен домов.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Приехал в Шебекино. По предварительным подсчётам, различного уровня разрушения зафиксированы в 113 многоквартирных домах и более 700 частных жилых домовладениях. Сегодня здесь уже начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора. Приступили и к восстановительным работам».

«Из Шебекино приехал в Новую Таволжанку посмотреть масштабы разрушений села. Только по предварительным подсчетам повреждения выявлены в 4 многоквартирных и 462 частных жилых домах, но подсчет разрушений продолжается», – добавил позже губернатор Белгородской области.

Белгород, Иван Бабурин

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