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Суббота, 17 июня 2023, 11:22 мск

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Вертолет Ми-8 c двумя десятками пассажиров аварийно сел в Якутии

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

На борту находились 21 пассажир и четыре человека экипажа. Погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве.

К месту происшествия готовятся вылететь спасатели Региональной поисково-спасательной базы. «В готовности к реагированию находится воздушное судно Ми-8 МЧС России с 10 спасателями ведомства», – говорится в сообщении.

Якутск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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