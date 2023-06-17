Вертолет Ми-8 c двумя десятками пассажиров аварийно сел в Якутии

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

На борту находились 21 пассажир и четыре человека экипажа. Погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве.

К месту происшествия готовятся вылететь спасатели Региональной поисково-спасательной базы. «В готовности к реагированию находится воздушное судно Ми-8 МЧС России с 10 спасателями ведомства», – говорится в сообщении.

Якутск, Наталья Петрова

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