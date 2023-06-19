ФСБ заявила о предотвращении терактов против руководства Запорожской области

ФСБ предотвратила попытки терактов в отношении руководителей Запорожской области, готовившиеся Главным управлением разведки Минобороны Украины. Задержана пособница украинских спецслужб. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативниками ФСБ установлен сотрудник украинской спецслужбы, курировавший деятельность завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области. Кроме того, российская спецслужба получила «исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций» и установила непосредственного исполнителя.

Также задержана пособница украинских спецслужб, «изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», – говорится в сообщении.

По информации ФСБ, органы внутренних дел Запорожской области возбудили в отношении подозреваемой уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных веществ).

Москва, Наталья Петрова

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