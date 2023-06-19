Тысячи жителей Забайкалья остались без света из-за урагана

В Забайкалье полторы тысячи домов остались без света из-за урагана. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе (ЕДДС) Шилкинского района.

«В Шилке обесточены 107 многоквартирных домов. В поселке Холбон, где из-за ветра вчера рухнула вышка связи, электричество отсутствует полностью уже день – без света остается около 700 квартир. В селе Арбагар 123 дома без электроэнергии. В селах Мирсаново и Кибасово в общей сложности обесточено 175 домов», – сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на ЕДДС.

Кроме того, нет данных из поселка Первомайск, так как наблюдаются проблемы со связью.

Накануне в Шилкинском районе прошел ураган, штормовой ветер снес крыши домов и разнес надворные постройки в селе Мирсаново. Также частично без света остался город Балей.

Чита, Зоя Осколкова

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