Российские корабли спасли пассажиров с терпящего бедствие судна в Средиземном море

В территориальных водах Греции экипажами кораблей ВМФ РФ были спасены пассажиры иностранного судна, терпящего бедствие. Об этом сообщили в Минобороны России.

Участие в спасательной операции приняли фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота и сопровождаемый им сухогруз «Пижма». Спасены 68 пассажиров иностранного судна «Авалон».

«Во время следования по маршруту перехода в порт Тартус в южной части Эгейского моря фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» первым принял сигнал бедствия от судна яхтенного типа «Авалон», следовавшего под флагами Германии и Греции, после чего российские корабли изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Людей эвакуировали на борт сухогруза, где оказали необходимую медицинскую помощь, а затем доставили в бухту острова Калимнос.

Москва, Зоя Осколкова

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