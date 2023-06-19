ВСУ нанесли ракетный удар по Волновахе – ранены 20 человек

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Волноваха Донецкой народной республики. По последним данным городских властей, при обстреле пострадали по меньшей мере 20 человек. Ранее экстренные службы города сообщали о 8 раненых.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточнили в горадминистрации, передает ТАСС.
По информации RT, украинские военные обстреляли Волноваху из РСЗО HIMARS. Один из ударов пришелся на пункт раздачи гуманитарной помощи.
По данным представительства ДНР в СЦКК, в понедельник в 9:10 мск ВСУ выпустили по Волновахе 10 ракет из системы залпового огня. Из какой именно, там не уточнии. Обстрел велся со стороны населенного пункта Водяное под Марьинкой. Часть снарядов разорвалась в районе станции переливания крови, сообщили ранее в экстренных службах.
Донецк, Наталья Петрова
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