В Кабардино-Балкарии тела трех сестер нашли в горящей машине

В Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства гибели трех женщин, их тела нашли в машине, упавшей с обрыва.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», авария произошла 17 июня на трассе «Чегем Второй – Булунгу». Проезжающие мимо автолюбители заметили дым и вызвали пожарных. В пропасти 18 метров глубиной полыхала машина.

Когда пожар потушили, в салоне обнаружили тела трех женщин. Правоохранители начали проверку и выяснили, что они являются сестрами.

Родственник погибших сообщил, что женщины говорили о намерении уйти из жизни. Незадолго до этого в семье произошла трагедия, еще одна сестра покончила с собой. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Нальчик, Зоя Осколкова

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