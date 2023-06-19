При погружении к «Титанику» пропала со связи субмарина с туристами

Береговая охрана Бостона в понедельник, 19 июня, заявила, что в Атлантическом океане утеряна связь с небольшой субмариной, использовавшейся для доставки туристов к обломкам «Титаника». Начата поисковая операция, – сообщает BBC

Новостная служба BBC со ссылкой на береговую охрану передает, что на данный момент неизвестно, сколько людей находилось на борту подводного аппарата.

Следует отметить, что обломки «Титаника» находятся в Атлантическом океане приблизительно в 600 километрах от побережья острова Ньюфаундленд на глубине 3800 метров.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»