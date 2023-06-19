В Бразилии изъяли крупнейшую в истории партию контрабандных акульих плавников

Институт охраны окружающей среды и возобновляемых ресурсов Бразилии заявил, что изъял у контрабандистов готовых к вывозу в азиатские страны почти 30 тонн акульих плавников, – сообщает в понедельник, 19 июня, бразильский телеканал Globo.

В сообщении телеканала со ссылкой на ведомство говорится, что «всего было изъято 28,7 тонны плавников акулы-мако. Из них 27,6 тонны планировали отправить в Азию со склада в штате Санта-Катарина, а остальные попытались вывезти через международный аэропорт Гуарульос в Сан-Паулу».

«Для добычи такого количества плавников понадобилось организовать незаконный вылов почти 10 тыс. рыб, целенаправленная добыча которых запрещена бразильским законодательством. Это рекордная контрабандная партия акульих плавников, которую когда-либо обнаруживали в мире», – сообщили в Институте охраны окружающей среды и возобновляемых ресурсов Бразилии.

Бразилиа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»