В Туве школьник случайно ранил сверстницу из ружья дедушки

В Туве восьмилетний мальчик ранил сверстницу из ружья дедушки. Девочку госпитализировали. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел 13 июня в селе Тарлаг Пий-Хемского района. Школьник проводил каникулы у дедушки и нашел под кроватью ружье марки «ТОЗ». Мальчик взял оружие и произвел случайный выстрел в сторону подружки.

Девочку госпитализировали с огнестрельным ранением бедра. Медики оказали необходимую помощь, жизни ребенка ничего не угрожает.

«В настоящее время для установления тяжести вреда здоровью малолетней девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установления всех фактических обстоятельств произошедшего события, в том числе законности приобретения, хранения огнестрельного оружия, и дачи правовой оценки, – сообщили в региональном управлении СКР. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Кызыл, Зоя Осколкова

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