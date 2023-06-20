ФСБ задержала в Нальчике украинского шпиона

ФСБ сообщила о задержании в Нальчике подозреваемого в шпионаже гражданина Украины. По данным российской спецслужбы, 44-летний украинец по заданию Службы безопасности Украины передавал за рубеж информацию военного характера.

«ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины», – говорится в сообщении центра общественных свзяей ФСБ.

В ведомстве отметили, что задержанный по заданию СБУ «собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции».

Возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

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