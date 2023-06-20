Украина атаковала Новую Каховку дронами-камикадзе: ранены три человека

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области при помощи беспилотников-камикадзе. В результате атаки ранены три мирных жителя, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб городского округа.

«Утро в Новой Каховке началось с атаки дронов-камикадзе», – сказал представитель оперштаба. Все трое раненых госпитализированы. Чиновник уточнил, одна из пострадавших, 35-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии.

Геническ, Наталья Петрова

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