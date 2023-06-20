Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Краснодарском крае

Землетрясение силой 2-3 балла произошло в Черном море у побережья Краснодарского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

По информации ведомства, землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в 30 километрах от побережья в районе Туапсе. Очаг залегал на глубине 5 км.

Время сейсмособытия не уточняется, отмечается лишь, что сообщение о землетрясении поступило из Института физики Земли им О.Ю. Шмидта в полдень 20 июня.

По официальным данным, пострадавших нет, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Краснодар, Наталья Петрова

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