Сибиряк обознался и жестоко расправился с незнакомкой

В центре города Кызыла мужчина напал с ножом на незнакомую девушку и убил ее, перепутав ее с другой женщиной. Злоумышленник задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Тыве.

Согласно данным следствия, во вторник, 20 июня, на площади Арата в столице республики вооруженный ножом мужчина набросился на 23-летнюю местную жительницу. «Мужчина, перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений, ножом нанес несколько ударов по телу потерпевшей, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте», – сообщили в региональном управлении СК РФ.

Подозреваемый задержан. Им оказался 36-летний житель города Ак-Довурак.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании для предполагаемого убийцы меры пресечения в виде заключения под стражу.

Случившееся прокомментировал глава региона Владислав Ховалыг: «Вопиющий случай допущен сегодня в Кызыле… Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня, в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушел. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его». Об этом он написал в Telegram

Кызыл, Наталья Петрова

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