Жительница Бурятии 18 дней выживала в лесу

В Бурятии спасли женщину, которая потерялась в лесу. Об этом сообщили в Бурятской Республиканской поисково-спасательной службе.

29-летняя жительница Тункинского района пошла в лес за дикоросами 1 июня и перестала выходить на связь.

Были организованы масштабные поиски, в ходе которых спасатели и добровольцы обследовали 130 квадратных километров. Женщину обнаружили в 15-ти километрах от местности «Дарки».

Отмечается, что состояние здоровья потерпевшей удовлетворительное, ее передали бригаде скорой помощи.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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