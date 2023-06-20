Сын президента США признался в неуплате налогов

Министерство юстиции США во вторник сообщило, что сын президента США Хантер Байден признал себя виновным по трем предъявленным ему ранее обвинениям и решил пойти на сделку с прокуратурой, – передает CNN.

В документе минюста, на который ссылается телеканал, говорится: «Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации».

В свою очередь, адвокат Хантера Байдена заявил, что «Хантер, в соответствии с соглашением о признании вины, возьмет на себя ответственность за два случая неуплаты налогов в срок. Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни»

«Байден-младший признал свою вину по двум налоговым преступлениям и в хранении огнестрельного оружия. Последнее дело при этом будет продолжать расследоваться. Согласно третьему обвинению, сын президента в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что также является нарушением закона. По этому эпизоду Хантер Байден согласился на досудебные меры. По делам, связанным с наркотиками, речь может идти о курсе реабилитации или иной помощи, но этот вопрос в документе не уточняется», – говорится в публикации на сайте CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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