На угольном месторождении в Якутии погиб рабочий

В Якутии произошла авария на угольном месторождении. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. При проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной.

«В результате происшествия, при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб», – говорится в сообщении ведомства. Пострадавшему оказали помощь, в настоящее время принимается решение о его транспортировке санитарной авиацией в город Нерюнгри.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка.

Якутск, Зоя Осколкова

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