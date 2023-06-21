В Омской области из-за шторма более 100 поселков остались без света

В Омской области штормовой ветер стал причиной отключения электроснабжения в 104 населенных пунктах региона. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

«Ураганный ветер, который сутки бушует на территории Омской области, вчера привел к отключению электроснабжения в 104 населенных пунктах», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают аварийные бригады, последствия стихии оперативно устраняются.

Кроме того, в Горьковском районе повреждена кровля Суховского центра культуры. Глава муниципалитета и региональное министерство культуры проконтролируют восстановление крыши ДК.

Омск, Зоя Осколкова

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