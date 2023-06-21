В Латинском квартале Парижа прогремел взрыв

В одном из старейших районов Парижа, в Пятом округе, куда входит Латинский квартал, в среду, 21 июня, прогремел мощный взрыв, – сообщает телеканал BFMTV.

Телеканал со ссылкой на правоохранительные органы Парижа передает, что «в результате взрыва фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись. В данный момент полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас».

«На месте происшествия работают пожарные расчеты, полиция эвакуирует сектор. Власти призывают граждан избегать район ЧП. Не месте чувствуется сильный запах газа. Причина взрыва пока не называется. По предварительным данным, один человек получил ранения», – сообщает BFMTV.

Париж, Иван Бабурин

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