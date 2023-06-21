Запасов воздуха в пропавшем в Атлантике батискафе осталось менее чем на сутки

Контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США в среду, 21 июня, заявил, что запасов воздуха на батискафе «Титан», пропавшем несколько дней назад во время погружения к «Титанику», хватит менее чем на 20 часов, – сообщает BBC.

А эфире британской государственной вещательной корпорации Могер сказал: «Находящиеся на месте пропажи батискафа поисково-спасательные группы исходят из предположения, что воздуха осталось менее чем на 20 часов, чтобы успеть найти и спасти людей на его борту. Это удаленное место, мы расставили приоритеты как с точки зрения на поверхности, так и под водой».

«Изначально сообщалось, что подводный аппарат может обеспечивать воздухом людей на его борту в течение 96 часов. Один из факторов, которые сложно предсказать, по поводу остающегося кислорода, – то, что мы не знаем, какова скорость потребления кислорода каждым человеком, который находится на борту подводного аппарата», – добавил американский контр-адмирал.

Напомним, что накануне в Береговой охране США сообщили, что в батискафе Titan воздух закончится в 14:30 (21:30 мск.).

Вашингтон, Иван Бабурин

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