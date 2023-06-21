В результате ДТП с автобусом в Дагестане погибли девять человек

В Дагестане в результате столкновения рейсового автобуса «Москва – Хасавюрт» с легковым автомобилем и грузовиком погибли девять человек, еще 16 пострадали, – сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

В МВД республики сообщили: «На федеральной дороге Р-217 вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Хасавюрт. В настоящее время известно о том, что 16 человек пострадали и 9 погибли».

Хасавюрт, Иван Бабурин

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