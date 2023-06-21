Сальдо заявил, что Днепр вернулся в свои берега, но после затопления причерноморские страны оказались в состоянии «экокастарофы»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в среду, 21 июня, заявил, что Днепр ниже Каховской ГЭС вошел в свои берега, но в результате затопления из-за подрыва украинскими неонацистами дамы сейчас Черноморские страны оказались в состоянии «экокатастрофы», – сообщает радиостанция «Таврия»

В эфире радиостанции Сальдо сказал: «Как мы в общем-то и прогнозировали, Днепр уже вошел в свои берега. Но там где вода стояла, все дома, все жилые постройки, хозяйственные постройки, все что связано с жизнью человека, конечно же, пришло в негодность. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Помощь идет со всей страны».

Руководитель Херсонской области также заявил, что в низовьях Днепра приченоморский стран в результате последствий затопления из-за обрушения ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы.



«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее разносят. Все находящееся сейчас в Днепре выносится в Черное море и идет по течению в сторону Одессы, Румынии и Болгарии. Там также возможны серьезные экологические проблемы, связанные с заражением воды», – заявил Владимир Сальдо.

Геническ, Иван Бабурин

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