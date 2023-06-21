В результате взрыва дома в Париже пострадали почти сорок человек

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на брифинге в среду, 21 июня, заявил, что в результате взрыва в Латинском квартале Парижа в доме на улице Сен-Жак, где находилась школа дизайна «Американская академия в Париже» пострадали 37 человек, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дарманен сказал: «В тяжелом состоянии находятся 33 пострадавших, еще четверо в критическом, и оно ухудшилось. Кроме того, два человека до сих пор не обнаружены, спасатели ищут их под обломками обрушившегося дома».

Как сообщалось ранее, сегодня в доме в Латинском квартале на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа, произошел взрыв, среди причин которого парижская прокуратура назвала «нарушение правил безопасности и неосторожность отдельных лиц».

Париж, Иван Бабурин

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