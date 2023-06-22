российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 июня 2023, 10:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Мелитополе прогремела серия взрывов

Фото: Минобороны РФ

В Мелитополе утром в четверг, 22 июня, сработала система противоздушной обороны, в городе были слышны звуки взрывов. Об этом сообщили городские власти.

«В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Подробности уточняются», – сказано в сообщении администрации города.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе. «По предварительным данным – успешно отработала ПВО», – написал он в Telegram, пообещав сообщить подробности позже.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Запорожье, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,