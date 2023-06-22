В Мелитополе прогремела серия взрывов

В Мелитополе утром в четверг, 22 июня, сработала система противоздушной обороны, в городе были слышны звуки взрывов. Об этом сообщили городские власти.

«В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Подробности уточняются», – сказано в сообщении администрации города.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе. «По предварительным данным – успешно отработала ПВО», – написал он в Telegram, пообещав сообщить подробности позже.

Мелитополь, Наталья Петрова

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